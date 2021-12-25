Самый мощный в мире космический телескоп вывели на орбиту

Ракета с аппаратом под названием James Webb сегодня стартовала с космодрома Куру во французской Гвиане. На проект потратили 10 миллиардов евро, а его запуск готовили почти 30 лет. Теперь телескоп должен отправиться на полтора миллиона километров от Земли.

