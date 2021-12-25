В России, по заявлениям Минздрава, стал активно распространяться новым штамм коронавируса «омикрон»

Сколько именно человек с незавозными случаями, пока не известно. Однако заразиться мутировавшим вирусом значительно проще, чем его предшественником, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, помимо этого болезнь стала чаще передаваться детям. В связи с этим ведомство уже готовит рекомендации по лечению заболевания. Что же касается российских тест-систем, они, заверил Мурашко, качественно выявляют «омикрон». На фоне такой нестабильной эпидемиологической ситуации министр здравоохранения вновь призвал граждан делать все необходимое, чтобы справиться с инфекцией.

Согласно данным оперативного штаба, за минувшие сутки зафиксирована 981 смерть от коронавируса. Всего же в стране заболели опасной инфекцией почти 25 тысяч граждан. С начала ноября оба эти показателя постепенно снижаются. Между тем, в российской столице показатели инфицирования выросли по сравнению с прошлым днем почти на 30%.

На фоне распространения «омикрон»-штамма столичные власти поручили медицинским организациям обеспечить ревакцинацию сотрудников.