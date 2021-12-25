Роскомнадзор продолжил блокировать новости, написанные по расследованиям проектов Михаила Ходорковского

Соответствующие уведомления сегодня получили телеканал Дождь*, признанный иностранным агентом, и магаданское издание «Весьма».

Претензии возникли и к интернет-изданию Znak.com. Его шеф-редактор Мария Плюснина рассказала «Эху», что напрямую регулятор в своих требованиях организации Ходорковского не называет.

Плюснина добавила, что юристы планируют обжаловать эти постановления.

Неделей ранее Роскомнадзор уведомил сразу несколько интернет-изданий о блокировке десятков публикаций, написанных на основе расследований «Проекта». Ранее Генпрокуратура признала нежелательной организацией американскую компанию Project Media.



* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.