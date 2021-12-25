Суд усмотрел признаки экстремизма и терроризма в деятельности правозащитного медиа-проекта ОВД-Инфо

Такие выводы судебных органов стали причиной блокировки сайта. В свою очередь Роскомнадзор потребовал от соцсетей удалить аккаунты организации. ОВД-Инфо* признан российскими властями иноагентом.

Информация об ограничении доступа к ресурсу появилась на новостных лентах этим утром. Луховицкий суд Московской области счёл деятельность ОВД-Инфо*, направленной «на пропаганду терроризма и экстремизма на территории РФ». Позже в Роскомнадзоре подтвердили блокировку сайта медиа-проекта. В ведомстве подчеркнули, что он был внесён в реестр ресурсов, содержащих запрещённую к распространению в России информацию. Сайт ОВД-Инфо* уже пропал из поисковой выдачи «Яндекса». Поисковик отображает только социальные сети организации, хотя Роскомнадзор требовал и их удаления.

В ОВД-Инфо* назвали блокировку их ресурса актом государственной цензуры. Один из основателей медиа-проекта Григорий Охотин в интервью «Эху Москвы» сообщил, что не понимает причину такого решения суда, так как о заседании правозащитники не знали, и ознакомиться с материалами дела им не удалось.

В организации рассказали, что около двух недель назад на их электронную почту пришло письмо с требованием явиться в Луховицкую прокуратуру. Во время приёма, сотрудники ведомства суть претензий не объяснили. Уже спустя день материалы передали в суд, о чём представителям ОВД-Инфо* не сообщили. Решение было вынесено 20 декабря.

В сентябре ОВД-Инфо* присвоили статус «иностранного агента» из-за финансирования, полученного от Правозащитного центра «Мемориал*», который также признан российскими властями иноагентом.

Независимый политолог Дмитрий Орешкин считает, что преследование ОВД-Инфо* связано с распоряжением российской политической верхушки, которая исчерпала законные способы воздействия на информационное поле. Такое мнение Дмитрий Орешкин высказал «Эху». Дмитрий Орешкин считает, что действия властей говорят о потере контроля и способности государства к развитию.

Член СПЧ Павел Гусев намерен в понедельник поднять вопрос о блокировке сайта правозащитного проекта «ОВД-Инфо*» в Совете по правам человека. Об этом он сказал в интервью «Эху». Павел Гусев добавил, что в юридических деталях блокировки проекту необходимо внимательно разобраться и обращаться в суд.

* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом. "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.