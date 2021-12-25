Сооснователь «ОВД-Инфо»* считает внезапную блокировку сайта показателем того, как выстроен диалог власти с обществом

Сооснователь «ОВД-Инфо» Григорий Охотин считает внезапную блокировку сайта правозащитного проекта показателем того, как выстроен диалог власти с обществом. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я бы не сказал, что это намек, я бы сказал, что это диалог власти с «ОВД-Инфо» и со всем гражданским обществом. Вот так у нас выстроен диалог. Мы выступаем за полную отмену законодательства об иноагентах, подаем законопроект в Госдуму — нас блокируют. Мы затеваем петицию — нас признают иноагентом. Вот так исполняются требования Путина о диалоге с профессиональным сообществом», – пояснил он.

Г.Охотин отметил, что даже он, как владелец сайта, не получил никакой информации. «Мы практически ничего не знаем. Потому что ни я, как владелец сайта, ни «ОВД-Инфо» не являются ответчиками по иску Луховицкой прокуратуры. Нас не ознакомили ни с материалами проверки прокуратуры, хотя мой адвокат был в этой прокуратуре, и они знают про нас, не позвали в суд. Все что мы знаем — это из пресс-релиза Роскомнадзора. Мы понимаем, что речь может идти о том или ином материале, который прокуратура, а соответственно и суд, сочли пропагандирующими экстремизм и терроризм. Речь не может идти о признании террористом или экстремистом, потому что мы не являемся ответчиками по этому делу», – рассказал он. Г.Охотин указал на то, что в иске вообще не указан ответчик, что является процессуальным нарушением, потому что прокуратура знает, кому принадлежит сайт.

Г.Охотин отметил, что в проекте планируют узнать подробности дела, обжаловать его и продолжать свою деятельность. «Наша позиция как всегда правовая, нам надо знакомиться с материалами дела, мы будем обжаловать, смотреть, мы готовы к процессуальным действиям и естественно мы продолжим нашу деятельность, посмотрим, как будут развиваться события и всегда найдем законный и безопасный формат, чтобы продолжать информировать общество о репрессиях и поддерживать людей, столкнувшихся с ними», – заключил он.

О блокировке сайта правозащитного проекта стало известно сегодня утром.

* — «ОВД-Инфо» — незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом