Роскомнадзор требует от издания Znak.com удалить заметки с информацией из расследований «МБХ Медиа». Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» рассказала шеф-редактор издания Мария Плюснина.

«Мы получили два стандартных уведомления от Роскомнадзора. Это уведомление об ограничении доступа к конкретной странице сайта. Это означает, что если в течение суток мы не удаляем с сайта какую-то определенную информацию, то Роскомнадзор вносит эту страницу в реестр запрещенной информации. Оба касались наших заметок про расследования МБХ-медиа. В одном случае речь шла про Бастрыкина, который летал на новогодние праздники предположительно за бюджетный счет по Финляндии, во втором — про петербуржского бизнесмена, которого называют «массажистом Путина», у которого обнаружили горнолыжный курорт достаточно дорогостоящий. В уведомлениях РКН ссылается на решение Генпрокуратуры об ограничении распространения информации нежелательных организации», – рассказала она.

Плюснина напомнила, что само издание «МБХ Медиа» не было включено в реестр нежелательных. «Я полагаю, что логика в том, что летом этого года несколько фондов Михаила Ходорковского были включены в реестр нежелательных организаций и, возможно, это связано с этим. Но поскольку у меня нет подробностей по поводу того, что именно написано в постановлении Генпрокуратуры, это только мои предположения», – говорит она.

Редактор рассказала, как выглядит уведомление. «Там есть формализованная фраза о том, что Роскомнадзор уведомляет об ограничении доступа к странице нашего сайта, дальше идет ссылка на конкретную публикацию и объяснение, что это в соответствии с решением Генпрокуратуры, кажется от 3 августа 2021 года, в соответствии с которым надзорное ведомство считает необходимым ограничивать информацию», – пояснила она.

М.Плюснина считает, что ведомство занимается зачисткой информации. «На мой взгляд Роскомнадзор и Генпрокуратура делают все возможное для того, чтобы убрать информацию из интернета, зачистить информацию про расследования, которые делали СМИ, признанные в этом году нежелательными, или имеющие отношение к таким организациям. Потому что ровно неделю назад я получила 15 писем Роскомнадзора буквально за 2 минуты и все они касались наших заметок про расследования издания «Проект», оно как раз напрямую было признано в этом году нежелательной организацией», – отметила она.

По словам шеф-редактора издания, они обсуждают с юристами возможности для обжалования требований надзорного ведомства.