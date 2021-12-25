В Ханты-Мансийском автономном округе продавцов обязали показывать покупателям свои QR-коды

Согласно постановлению губернатора, опубликованному на сайте регионального правительства, они должны делать это по первой просьбе клиентов.



QR-коды начали действовать в Югре в начале ноября. Они необходимы для посещения спортивных и культурных учреждений, торговых центров, салонов красоты, гостиниц и заведений общепита.

