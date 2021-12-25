Прощание с Дмитрием Зиминым пройдет 28 декабря в онлайн-формате

Об этом написал в Facebook сын основателя «Билайна», Борис. Он отметил, что многие из тех кто ценит и помнит его отца, разбросаны по свету, а перемещениям могут помешать разные обстоятельства. В связи с этим было решено устроить несколько площадок, куда можно прийти почтить память бизнесмена и филантропа. В Москве это залы фонда «Московское время», где будет организована мемориальная выставка. Кроме того, площадки организованы в Тель-Авиве и на Кипре. Трансляция будет вестись на YouTube –канале премии «Просветитель».

Дмитрия Зимина не стало в эту среду.

