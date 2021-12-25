Деньги для выплаты зарплаты строителям петербургского метро перевели на счет метростроя

Рабочие недавно выходили к зданию городского правительства.

В Петербурге сейчас есть два метростроя. Одна компания, обанкротившаяся, — и другая, новая, созданная при участии банка ВТБ и городского правительства. Также в городе есть сотни рабочих, которые не получили зарплату. Общая задолженность более 300 миллионов рублей. Новый метрострой арендует имущество у старого обанкротившегося, для этого перевели уже порядка 200 миллионов рублей, сообщили сегодня в официальном пресс релизе. Эти деньги реально пойдут на выплату долгов перед метростроителями, утверждают сотрудники компании. Рабочие в конце ноября вышли к смольному с требованием зарплаты. Ситуация с тем, что рабочие не получают денег по несколько месяцев, длится в Петербурге уже многие годы.

За последние два года в Петербурге не открыли ни одну станцию метро.