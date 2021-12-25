На Павелецком направлении Московской железной дороги произошел сбой в движении электричек

Как сообщает корреспондент «Эха», пассажирам объявили, что поезда задерживаются на неопределенное время. Предварительно причиной стала поломка одного из составов. В связи с этим электрички стояли в течение 20 минут. Сейчас они идут с отставанием от расписания примерно на полчаса.

