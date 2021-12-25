В Томске горит уже второй за неделю гипермаркет «Лента»

В отделе с пиротехникой неожиданно начали взрываться петарды и салюты, следует из видеокадров, которые в социальные сети выложили очевидцы. Сразу же после этого сотрудники магазина начали эвакуировать посетителей, которых в этот момент было около 500 человек. По данным МЧС Томской области, пострадавших нет. Пожар уже потушен, на месте работают медики и полиция. Причины пожара пока официально не называются. Однако интернет-издание BAZA со ссылкой на источники утверждает, что речь идет о поджоге. Якобы рядом с очагом возгорания найдена бутылка со следами воспламеняющейся жидкости. Факт поджога интернет-изданию РБК подтвердили представители компании.

Это уже второй пожар в томской «Ленте» за последнюю неделю. В минувший вторник загорелся гипермаркет на улице Елизаровых. Из здания пришлось эвакуировать 200 человек, а погасить огонь удалось лишь спустя 11 часов. По данным следствия, причиной стал поджог, ранее судимый подозреваемый уже арестован на два месяца. Свою вину он признал. По версии силовиков, он, будучи сотрудником подрядной организации, был в конфликте с менеджерами торговой сети.

По данным РБК, сейчас полицейские ищут подозреваемого, момент поджога попал на камеры видеонаблюдения.