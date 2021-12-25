Яндекс удалил сайт «ОВД-Инфо» из поисковой выдачи после блокировки страницы по решению суда

Теперь при попытке найти сайт поисковик отображает только социальные сети, отмечая, что «некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства».

О блокировке правозащитного проекта стало известно сегодня утром. Сайт правозащитного проекта ОВД-Инфо* заблокировали по решению суда. Это объяснили пропагандой терроризма и экстремизма. Роскомнадзор потребовал от соцсетей удалить аккаунты проекта.

Сооснователь ОВД-Инфо* Григорий Охотин рассказал «Эху», что организации не поступало конкретных претензий от Роскомнадзора, однако с правовой точки зрения, по мнению Григория Охотина, ведомство поступает некорректно. По словам Григория Охотина, ОВД-Инфо* будет знакомиться с материалами дела и обжаловать постановление Луховицкой прокуратуры. Власти также считают ОВД-Инфо* иностранным агентом.

* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.