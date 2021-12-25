Авиакомпания «Россия» в следующем году может получить самолет МС-21 с композитным крылом отечественного производства

Авиакомпания Россия уже в следующем году может получить пассажирский самолет МС-21 с композитным крылом отечественного производства. Агентство ТАСС со ссылкой на корпорацию «Иркут» сообщает, что поставки должны начаться во второй половине 2022-го года.

Изначально при производстве лайнера использовали американские композитные материалы, однако их поставки прекратились в позапрошлом году из-за санкций. На разработку в рамках импортозамещения Министерство промышленности и торговли выделило более 4 миллиардов рублей.