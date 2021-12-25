Президент России Путин пообещал сербскому коллеге Вучичу обеспечить достаточное количество газа зимой

Президент России Владимир Путин пообещал сербскому коллеге Александру Вучичу обеспечить достаточное количество газа зимой. Стороны по телефону обсудили, в том числе, возможность дополнительных поставок топлива.

Российский лидер, как сообщили в Кремле, заверил Вучича, что Москва будет придерживаться договоренностей и Белграду хватит газа для того, чтобы пережить зиму. Стороны, как отмечается, наладили «системную работу» по вопросу поставок – и это, как считают в Кремле, позволит обеспечить стабильное тепло— и энергоснабжение Сербии. Разговор между Путиным и Вучичем состоялся на фоне намерений сербского лидера попросить дополнительные объемы газа для страны.

Соглашение между Москвой и Белградом о поставках газа действует около 10 лет, в конце этого года оно должно было истечь, но в ноябре договор был продлен еще на полгода. По нему Сербия платит по 270 долларов за тысячу кубометров: это, по словам Вучича, позволяет стране ежедневно экономить свыше 8,5 млн долларов. При этом такая стоимость значительно ниже нынешней биржевой цены на газ. На этой неделе она колебалась в размере от примерно 1300 долларов до 2200 долларов за тысячу кубометров, достигнув, таким образом, исторического максимума.

В Европарламенте ранее выдвигали обвинения против «Газпрома» в причастности к резкому повышению цены на газ. Компания, а также Россия их отвергают.