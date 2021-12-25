Больше 10 тысяч российских военных вернулись на базы после учений вблизи украинской границы

Полевые занятия проходили на полигонах в Крыму, Кубани, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях. Об этом сообщает Российская газета со ссылкой на пресс-службы Южного военного округа.

Возвращение группы военных военный обозреватель Александр Гольц связывает с деэскалацией напряженности в отношениях России и стран НАТО. Об этом он сказал в интервью «Эху». Александр Гольц добавил, что зачастую войска перемещают и возвращают в рамках стандартных планов.

Последние месяцы на Западе неоднократно говорят о стягивании российских войск к украинской границе. В Москве перемещение подразделений называют внутренним делом страны. Американская пресс, со ссылкой на источники в разведке пишет что вторжение запланировано на начало нового года, однако российские власти отвергают какие-либо планы о начале военных действий.