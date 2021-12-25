Власти Мали назвали необоснованными утверждения о присутствии в стране ЧВК Вагнера

Переходное правительство африканской страны отметило, что частная военная компания не упоминается в документах прямо – речь идет о предполагаемом развертывании подразделений наемников. В Мали подчеркнули, что российские инструкторы, как и учебная миссия Евросоюза, находятся в стране в рамках укрепления Национальных сил безопасности.

Вчера 15 европейских стран выпустили совместное заявление, в котором осудили размещение в Мали иностранных наемников, включая ЧВК Вагнера. Они выразили обеспокоенность, что это приведет к ухудшению ситуации с правами человека в Мали.