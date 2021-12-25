В Ростовской области задержали двух осужденных, бежавших из Волгоградской колонии

Сотрудники ГИБДД этим утром остановили автомобиль и установили, что его пассажиры находятся в розыске. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Беглецы ранее были осуждены за кражи и приговорены к двум и трем с половиной годам лишения свободы.

