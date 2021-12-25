Папа Римский Франциск в ходе Рождественской речи призвал не допустить конфликта на Украине

Выступая в Ватикане с традиционным посланием к верующим он выразил надежду, что сторонам удастся наладить контакты: «Мы просим Господа дать нам силы открыться для диалога. В этот праздничный день мы умоляем Его пробудить в сердцах всех людей стремление к примирению и братству. Даровать мир и согласие, поддержать тех, кто занимается оказанием гуманитарной помощи людям, вынужденным бежать из отчизны; утешить тех, кто был вынужден покинуть родину. Содействовать политическим властям умиротворить сообщества, потрясаемые напряженностью и конфликтами. Стать светом и поддержкой для тех, кто верит и работает, даже идя против течения, в пользу встречи и диалога. Не дай метастазам злокачественного конфликта распространяться в Украине.»

Торжественное папское благословение «К городу и миру» ежегодно провозглашается дважды: на Рождество и на Пасху.



Последние месяцы на Западе неоднократно говорят о стягивании российских войск к украинской границе. В Москве перемещение подразделений называют внутренним делом страны. Американская пресс, со ссылкой на источники в разведке пишет что вторжение запланировано на начало нового года, однако российские власти отвергают какие-либо планы о начале военных действий.

