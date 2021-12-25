Московский ресторан Wine and Crab рекомендованный гидом «Мишлен» будет готовить еду для бездомных

Горячий суп, приготовленный поварами заведения, будут раз в неделю бесплатно раздавать в рамках акции «Ночной автобус». Об этом на своей странице в Фейсбуке написала директор московского филиала благотворительной организации «Ночлежка» Дарья Байбакова. Она отметила, что впервые новым блюдом бездомных угощали днём ранее. В своей публикации Байбакова поблагодарила руководство ресторана за смелость, добавив, что поиск партнёров продолжался несколько месяцев.

Проект «Ночной автобус» был запущен в Москве летом прошлого года. Он курсирует по столице в вечернее время. На нескольких остановках волонтеры раздают бездомным горячую еду, одежду и средства гигиены. Первым партнером проекта выступила сеть «Кухня на районе». Раз в неделю её повара готовят для нуждающихся обычные блюда из своего меню.

Ресторан Wine and Crab стал одним из 69 российских заведений общепита, рекомендованных к посещению гидом «Мишлен».