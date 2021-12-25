Еще один оппозиционный чеченский блогер пожаловался на похищение родственников

Живущий в Германии глава правозащитной организации «Human Rights Center Ichkeria» Аслан Арцуев опубликовал видеообращение, в котором отметил, что некоторые из похищенных не имеют к нему никакого отношения и являются однофамильцами.



Ранее о похищениях также говорили Тумцо Абдурахманов, Хасан Халитов и Минкаил Мализаев. Все они известны как критики Рамзана Кадырова и все живут за границей.