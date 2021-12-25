Роскомнадзор потребовал от ряда изданий удалить публикации, написанные по расследованиям проектов Михаила Ходорковского. В частности, в редакцию Znak.com пришло требование убрать заметки о перелетах главы СК на новогодние праздники за государственный счет и о владельце коттеджного поселка на горнолыжном курорте, которого называют массажистом Путина.
Телеканал «Дождь*», признанный иностранным агентом, получил уведомление от Роскомнадзора из-за новости об элитной недвижимости ведущей госканала Наили Аскер-заде, а магаданское издание «Весьма» принудили удалить материал о недвижимости олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой.
Роскомнадзор потребовал от ряда изданий удалить публикации, написанные по расследованиям проектов Ходорковского
Роскомнадзор потребовал от ряда изданий удалить публикации, написанные по расследованиям проектов Михаила Ходорковского. В частности, в редакцию Znak.com пришло требование убрать заметки о перелетах главы СК на новогодние праздники за государственный счет и о владельце коттеджного поселка на горнолыжном курорте, которого называют массажистом Путина.