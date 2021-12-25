Роскомнадзор потребовал от ряда изданий удалить публикации, написанные по расследованиям проектов Ходорковского

Роскомнадзор потребовал от ряда изданий удалить публикации, написанные по расследованиям проектов Михаила Ходорковского. В частности, в редакцию Znak.com пришло требование убрать заметки о перелетах главы СК на новогодние праздники за государственный счет и о владельце коттеджного поселка на горнолыжном курорте, которого называют массажистом Путина.

Телеканал «Дождь*», признанный иностранным агентом, получил уведомление от Роскомнадзора из-за новости об элитной недвижимости ведущей госканала Наили Аскер-заде, а магаданское издание «Весьма» принудили удалить материал о недвижимости олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой.



* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.