Больше 70 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы на фоне непогоды

Такие данные приводит сервис Яндекс-Расписание. Это практически в равной степени затронуло Шереметьево, Домодедово и Внуково. При этом источник агентства Интерфакс заверил, что аэропорты работают в штатном режиме, а наземные и диспетчерские службы принимают, отправляют и обслуживают самолеты в самых сложных метеоусловиях. Столичные аэропорты аккредитованы по всепогодной категории.