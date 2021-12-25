Россияне, по данным опроса ВЦИОМ, стали более оптимистичными по сравнению с прошлым годом

40% респондентов назвали итоги 2021 года «в целом хорошими», «плохими и очень тяжёлыми» они оказались для 15% опрошенных. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения. По сравнению с 2020-м настроение россиян улучшилось в четыре раза. У людей также спросили об эмоциональном фоне, с которым они подходят ко встрече Нового года. 60% — не испытывают особенного подъема, но при этом и не имеют негативных эмоций. С хорошим настроением и чувством оптимизма смотрят в будущее чуть больше 40% опрошенных.

Самым популярным словом уходящего года стал «коронавирус», его отметили 38% респондентов. Неподалёку расположились фразы «рост цен», «QR-коды» и «падение доходов». Главной победой 2021-го россияне считают «достижения наших спортсменов на олимпийских и паралимпийских играх в Токио». Политиком года стал Владимир Путин, его же большинство опрошенных хотят видеть и за новогодним столом. 3% опрошенных, готовы разделить праздничную трапезу с Алексеем Навальным. В рейтинге «желанных гостей» он находится на одной строчке вместе с главой МИДа Сергеем Лавровым.

Согласно опросу ВЦИОМ Новый год дома планируют встретить 78% россиян и лишь 8% готовы идти в гости.