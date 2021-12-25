Минздрав сообщил о начале распространения нового штамма коронавируса «омикрон» внутри страны

В ведомстве пока при этом не говорят, сколько именно случаев выявлено в России среди тех, кто не посещал иностранные государства.

Новый вариант ковида, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, распространяется гораздо быстрее предыдущих штаммов. К такому выводу, как рассказал чиновник, пришла, в том числе, группа российских специалистов, посетивших недавно Южно-Африканскую республику. Именно там был зафиксирован первый источник распространения «омикрона». Мурашко подчеркнул, что течение нового варианта коронавируса напоминает по симптомам грипп, а подверженными ему становятся и дети. Министр уверяет, что эксперты уже разрабатывают новые рекомендации по лечению COVID-19, а также утверждает, что ревакцинация препаратом «Спутник V» позволит сформировать хорошую защиту от «омикрона».

Всего, по официальным данным российских властей, в стране выявлено чуть более 40 заболевших новым штаммом. При этом практически все подобные случаи назывались завозными. Первые из них были зарегистрированы в начале декабря у двух россиян, вернувшихся из ЮАР.

О появлении нового штамма коронавируса стало известно в конце ноября. Эксперты выразили опасения, что «омикрон» способен обходить защиту вакцин. При этом достоверных данных о тяжести заболевания пока нет. Всего этот вариант, по данным Всемирной организации здравоохранения, выявлен уже более чем в 100 странах.