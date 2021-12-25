Москвичей попросили воспользоваться общественным транспортом из-за снегопада

В сообщении столичного Департамента транспорта говорится, что это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города. Сейчас наземный транспорт работает штатно, но на фоне непогоды и увеличения числа мелких аварий не исключены локальные задержки. По прогнозу, снегопад в Москве продлится до вечера.