Хабаровский суд приговорил бывшего сотрудника Минобороны к почти 8,5 годам тюрьмы по делу о коррупции

По версии следствия, Александр Хан ранее получил от главы «Питерской строительной компании» больше двух миллионов рублей. Взятку дали за заключение контракта и покровительство при его исполнении. Об этом говорится на сайте Главного военного следственного управления.

Суд также запретил Хану в течение трех лет занимать должности на госслужбе и обязал уплатить штраф. Главу ПСК от уголовной ответственности освободили, так как он добровольно сообщил о преступлении и активно способствовал расследованию. Бывший сотрудник Минобороны вину не признал.

