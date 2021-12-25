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14:00, 25 декабря 2021

Роскомнадзор объяснил блокировку сайта проекта «ОВД-Инфо», которое власти признали иноагентом, пропагандой терроризма

Суд посчитал, что некоторые материалы издания направлены на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений, пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на Роскомнадзор. Какие именно публикации не понравились силовикам, пока не уточняется. Однако ведомство уже направило администрациям социальных сетей требование удалить все аккаунты организации.

Несколькими часами ранее стало известно, что Роскомнадзор по решению подмосковного Луховицкого суда заблокировал сайт правозащитного проекта «ОВД-Инфо*», который власти уже внесли в список иноагентов. При этом как отметили в самой организации, их не уведомили о дате разбирательства, а решение вынесли без представителя ответчика.

На данный момент на территории России нельзя открыть сайт «ОВД-Инфо*», однако ресурс загружается при использовании VPN. Кроме того, публикации издания пока отражаются в социальных сетях, в частности в Twitter.

В начале этого месяца правозащитному проекту исполнилось 10 лет. Его основная деятельность направлена на борьбу с политическими преследованиями.

* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.


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