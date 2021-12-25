Меркачева считает, что РКН перед блокировкой должен был предупредить «ОВД-Инфо»* о нарушениях и дать их исправить

Правозащитница Ева Меркачева считает, что Роскомнадзор должен был предупредить правозащитный проект «ОВД-Инфо»* о нарушениях и дать время на исправление, прежде чем блокировать сайт. Об этом она рассказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Мне очень жаль, что сайт закрыли, и я очень надеюсь, что это будет исправлено. Если они даже допустили формальные какие-то нарушения, я уверена, что можно было как-то вынести предупреждение сначала или дать время, чтобы это все исправить. А в целом получается, что это такая же история как с «Мемориалом»*, сама идея «Мемориала», сама задумка этой международной организации, она неизмеримо больше тех возможных, формальных чисто нарушений, которые были допущены. Поэтому на мой взгляд — это большая ошибка, что Роскомнадзор так поступил», – считает правозащитница.

Она подробнее рассказала о важности работы проекта. «На мой взгляд правозащитника — это сайт, который был крайне необходим очень-очень многим, потому что люди, как только у них пропадал близкий, тут же заходили на этот сайт и получали первую информацию. Вдруг человека задержали, при чем задержать могли не за какую-то деятельность даже близкую к политике, просто человек шел по улице, вдруг он пил пиво, громко разговаривал, ситуации совершенно разные, студентов тоже могли задерживать и это никак не могло быть связано ни с какими митингами и ни с чем подобным. Поэтому все родители, особенно, когда речь идет о молодых людях, на этом сайте проводили достаточно много времени, если вдруг их дети куда-то пропадали. И если вдруг они не появлялись на горизонте в ближайшую ночь или день, они сразу же обращались на сайт для того, чтобы понимать, что делать. Где искать, куда звонить. И сотрудники сайта подсказывали им, при чем они даже помогали им в тех случаях, когда гипотетически человек мог попасть в больницу, с ним могло что-то произойти — на улице, в метро, какая-то другая экстренная ситуация. Соответственно, это была та служба, которая оказывала первую помощь», – считает Е.Меркачева.

Правозащитница считает, что «ОВД-Инфо» является социальным проектом. «Очень плохо, что позвонить в наши официальные органы сложнее, потому что добиться информации в целом о том, что может быть все гипотетические варианты рассмотреть человека, который вдруг пропал с радаров, практически невозможно. А там они по-человечески относились, они предлагали какие-то решения, они могли порассуждать вместе с теми же родителями, что произошло с их детьми. Поэтому на мой взгляд это был такой большой социальный, не только правозащитный, проект», – заключила она.



Причины блокировки сайта «ОВД-Инфо» пока неизвестны.





* * - "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом, "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом