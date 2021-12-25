Главред «Медиазоны» считает, что блокировку сайта «ОВД-Инфо» можно объяснить желанием уничтожить гражданское общество

Главред «Медиазоны»* Сергей Смирнов* считает, что блокировку сайта «ОВД-Инфо»* можно объяснить желанием уничтожить гражданское общество. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы вступаем на почву допусков и рассуждений. Что может быть это связано с запретом «Мемориала»*. Конечно, очень хочется каких-то объяснений. Но мне кажется, мы живем в такое время, что попытки объяснить деструктивные шаги государства, шаги по разрушению гражданского общества, такие уничтожающие, можно объяснить только просто желанием уничтожить гражданское общество. А какие-то поводы мне кажутся уже не настолько важными», – пояснил Смирнов.

Главред издания, отвечая на вопрос не опасается ли он последующей блокировки «Медиазоны» из-за схожих тем, отметил, что логика решений Роскомнадзора непонятна. «Я могу ответить вопросом на вопрос: а не опасаетесь, что сайт «Эха Москвы» могут заблокировать, потому что темы сходные? Я только так могу сказать, их логика совершенно непонятна, решения непонятны. Пока честно говоря не знаю, что тут можно комментировать, можно только какие-то допуски делать, но лучше подождать каких-то разъяснений, потому что пока никаких подробностей нет, а все остальное будет гаданием на кофейной гуще», – заключил С.Смирнов.

О блокировке сайта «ОВД-Инфо» стало известно этим утром, в самом проекте не знают о причинах и не получали никаких предупреждений от регулирующего ведомства.

* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом, "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом, "Медиазона" - СМИ, признанное иностранным агентом, Сергей Смирнов - физлицо, признанное иностранным агентом