Рождественские торжества начались в палестинском городе Вифлееме, который считается местом рождения Иисуса Христа. Латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла принял участие в рождественской мессе, которая прошла в ночь на сегодня, и поздравил всех с праздником: «В Рождество мы празднуем рождение Спасителя, рождение радости и любви, поэтому я должен сказать всем, в особенности нашему палестинскому народу, что мы должны смотреть в будущее с надеждой и сохранять единство. Мы можем стать очень сильной и сплоченной страной в мире и солидарности друг с другом. С Рождеством всех вас». Празднование Рождества проходит в этом году без иностранных туристов из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон».
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