В Госдуму внесли законопроект об установлении 26 декабря дня памяти распада СССР

В Госдуму, как пишет интернет-издание РБК, внесли законопроект об установлении 26 декабря дня памяти распада СССР. В этот день Советский Союз официально прекратил свое существование. Между тем сегодня исполнилось ровно 30 лет с момента, когда первый президент СССР Михаил Горбачев подал в отставку, а советский флаг в Кремле был спущен и заменен на российский.

После прекращения существования СССР Россия стала его правопреемницей в международных организациях и приняла на себя значительную часть обязательств Союза.