Число умерших от коронавируса обновило минимум более чем за два месяца

Жертвами инфекции, по данным оперативного штаба, за минувшие сутки стал 981 человек, что является минимальным показателем с 12 октября. Ковид был обнаружен почти что у 25 тысяч человек. Накануне количество выявленных случаев коронавируса также обновило минимум с 1 октября.



Больше всего инфицированных в Москве. Суточная заболеваемость в городе выросла почти на 30% по сравнению с днём минувшим. COVID-19 подтвердился более чем у двух тысяч семисот человек. В первой тройке регионов по количеству выявленных случаев коронавируса также оказались Подмосковье и Санкт-Петербург.

В Минздраве сегодня сообщили и о случаях заражения новым штаммом «омикрон» внутри России. В ведомстве отметили, что он распространяется гораздо быстрее других видов коронавируса, а течение болезни по симптоматике схоже с гриппом.

Россия занимает 5 место в мире по числу выявленных случаев COVID-19. С начала пандемии в стране, по официальным данным, коронавирус обнаружили более чем у 10 миллионов человек.