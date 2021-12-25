Роскомнадзор стал блокировать публикации по расследованиям медиапроектов бывшего бизнесмена Михаила Ходорковского

Первыми получателями предупреждений стали интернет издания Znak.com и магаданское «Весьма», а также телеканал «Дождь*», который власти считают иноагентом. В документах говорится, что доступ ограничивается по требованию Генеральной прокуратуры. При этом в случае с «Дождем*» речь идет о материале о продаже телеведущей Наилей Аскер-заде участка на Рублевке стоимостью 2,8 млрд рублей. В уведомлении отмечается, что СМИ распространяют информацию о нежелательной организации, однако какой именно, не уточняется. «Дождь*» в свою очередь обращает внимание на то, что в их статье было два предложения со ссылками на факты, которые ранее обнародовало интернет-издание «Проект», признанное властями нежелательным и закрывшееся. От редакции Znak.com Роскомнадзор потребовал удалить две заметки про расследования другого проекта Михаила Ходорковского «МБХ медиа», который был закрыт этим летом.

Ранее с требованием удалить все материалы с упоминанием «Проекта» Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры обратился к ряду СМИ. Так, «Дождь*» получил сразу 30 уведомлений, в Znak.com – 15, у признанной иноагентом «Медузы*» насчитывалось 4 уведомления и еще 5 отправили в The Village. Все издания выполнили требования властей.

Телеканал «Дождь*» сообщил, что намерен выполнить новые требования Роскомнадзора.

* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом. Meduza - СМИ, признанное иностранным агентом.