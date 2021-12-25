Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного проекта «ОВД-Инфо*», исполняя решение Луховицкого районного суда Подмосковья. Заседание суда по блокировке проходило без уведомления портала и в отсутствии его представителей.

Аналитик ОВД-Инфо* Григорий Дурново отметил «Эху», что причины блокировки им непонятны. В то же время он подчеркнул, что у правозащитного проекта остаются и другие способы передачи информации – например, соцсети.

Действия российских властей в последнее время все труднее поддаются логическому объяснению, — заметил в этой связи «Эху» главный редактор интернет-издания «Медиазона*» Сергей Смирнов*. «Медиазону*» российские власти считают иностранным агентом.

Член Совета по правам человека при президенте Павел Гусев намерен в понедельник затронуть вопрос о блокировке в Совете. Гусев выразил уверенность, что в этой ситуации обязательно нужно обращаться в суд.

В сентябре Министерство юстиции внесло ОВД-Инфо* в реестр незарегистрированных общественных организаций-иностранных агентов.



* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом. "Медиазона" - СМИ, признанное иностранным агентом. Сергей Смирнов - физлицо, признанное иностранным агентом.