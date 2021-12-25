Гололедица и метель сегодня ожидаются в столичном регионе, — сообщается на сайте Гидрометцентра. По области прогнозируют снежные заносы. Ветер западный, с порывами до 15 метров в секунду. В городе высота сугробов тем временем уже превысила 30 сантиметров. В столичном регионе действуют «желтый» и «оранжевый» уровни погодной опасности.
Самое обсуждаемое
+ Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина Россию нельзя победить, её можно только развалить изнутри, – что благополучно было сделано в 1990-е годы, когда разваливали Советский Союз. Изнутри! А кто это делал? Те, кто обслуживали другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи…
Россию пугает не демократия в соседней стране, а тотальный отход от нее Формулировка президента России предельно недвусмысленная: «Вы должны дать гарантии, и немедленно — сейчас. А не забалтывать десятилетиями». Если кто-то хотел доказательств, что это не блеф – вот они. Многолетнего ожидания ответа под аккомпанемент расширения НАТО больше не будет…