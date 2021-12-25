Гололедица и метель сегодня ожидаются в столичном регионе, — сообщается на сайте Гидрометцентра. По области прогнозируют снежные заносы. Ветер западный, с порывами до 15 метров в секунду. В городе высота сугробов тем временем уже превысила 30 сантиметров. В столичном регионе действуют «желтый» и «оранжевый» уровни погодной опасности.