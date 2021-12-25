Арнольд Шварценеггер пожертвовал 25 компактных домов бездомным ветеранам в Лос-Анджелесе

Бывший губернатор Калифорнии Анольд Шварценеггер пожертвовал 25 компактных домов бездомным ветеранам в Лос-Анджелесе. Об этом сам Шварценеггер написал на своей официальной странице в соцсети Twitter. На эти цели киноактер и политик потратил четверть миллиона долларов. Пожертвование приурочено к Рождеству.

