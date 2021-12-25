РКН разослал требования к СМИ удалить материалы, написанные по расследованиям проектов Михаила Ходорковского

Роскомнадзор разослал требования к СМИ удалить материалы, написанные по расследованиям проектов Михаила Ходорковского. Такие уведомления уже получили интернет-издание Znak.com, телеканал «Дождь*» и магаданское издание «Весьма». Об этом сообщает признанный иноагентом телеканал «Дождь*».

Среди расследований, доступ к которым хотят ограничить, материал о продаже ведущей «России 1» Наилей Аскер-Заде участка на Рублевском шоссе стоимостью почти 3 миллиарда рублей и материалы проекта МБХ-Медиа, закрытого этим летом.

Неделей ранее Роскомнадзор потребовал сразу от нескольких интернет-изданий удалить новости по расследованиям издания «Проект», признанного нежелательной организацией.

* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.