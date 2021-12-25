Мурашко: В России помимо завозных случаев заражения омикрон-штаммом началось и его распространение внутри страны

В России помимо завозных случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса, началось и его распространение внутри страны, — признал глава Минздрава Михаил Мурашко. Об этом он рассказал во время своей рабочей поездки в Ростов-на-Дону. Также министр здравоохранения отметил. Что эффективность российской вакцины Спутник против омикрона немного снизилась, но при ревакцинации все равно формируется надежная защита. Течение болезни после заражения новым штаммом, по данным Минздрава, схоже по симптоматике с гриппом.