Глава католической церкви сегодня выступит с рождественской речью

«Urbi et orbi» или в переводе с латинского «Граду и миру» — так называется ежегодная речь Папы Римского, посвященная Рождеству. Обычно глава католической церкви обращается к миру с балкона собора Святого Петра в Ватикане, но в прошлом году место действа переместили в зал Апостольского дворца. В этот раз само благословение начнется в 14 часов по московскому времени. Сообщается, что Святой Отец обратится с речью с балкона. При этом Святая Месса, предшествующая богословению, началась еще вчера вечером. Как правило, глава церкви Франциск в своем выступлении затрагивает актуальную мировую повестку. Например, год назад он призвал к справедливому распределению вакцин от ковида, предостерег от проявлений национализма и индивидуализма и попросил не поддаваться законам рынка. По словам Папы, их надо ставить ниже законов любви. Также Франциск обратился к Богу за помощью в поддержании мира и благополучия в Нагорном Карабахе, ряде восточных, африканских и южноамериканских государств и на востоке Украины. СМИ сообщали, в 2020-м году из-за пандемии на площади Святого Петра не оказалось так много людей, как обычно. Рождественское благословение транслировалось в интернете и по телевидению.

Позавчера власти Ватикана ужесточили антиковидные меры. У сотрудников местных учреждений теперь требуют QR-код, который выдается вакцинированным или переболевшим ковидом.