В Екатеринбурге проходит очередной пикет против установки барельефа Иосифа Сталина на местном Доме Офицеров

Больше десяти активистов пришли к зданию Окружного Дома Офицеров сегодня утром, пишет интернет-издание URA.RU. У них в руках плакаты, на одном из которых написано следующее «уберите символ массовых репрессий». Барельеф с изображением Иосифа Сталина вновь появился на здании офицерского дома на прошлой неделе. В 50-е годы он был демонтирован. В пресс-службе военного учреждения культуры объяснили возвращение барельефа восстановлением исторического облика здания. Однако с этим решением согласны далеко не все. В соцсетях такой поступок раскритиковали и призвали барельеф убрать. Некоторые обращались в своих публикациях к городской администрации. В мэрии Екатеринбурга отметили, что Дом Офицеров – это объект культурного наследия и собственность Минобороны, поэтому в процедуре согласования местные чиновники участия не принимали. Представители уральского отделения организации «Мемориал*», которую российские власти признали иноагентом, сообщили, что будут выходить на пикеты, пока барельеф окончательно не исчезнет со здания.

На месте пикета также дежурят полицейские, однако о задержаниях пока не сообщалось.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.