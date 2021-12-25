СМИ: В Уфе на новогоднем мероприятии часть школьников получила вместо подарков пустые коробки

В Уфе на новогоднем мероприятии часть школьников получила вместо подарков пустые коробки, — сообщает местное издание «Юрюзань». Мероприятие прошло 22 декабря в парке «Демский». Журналистам пожаловалась родительница одного из школьников. Организаторы праздника предположили, что пустые коробки связаны с браком производителя, а в них должны были быть наборы для плетения браслетов.

