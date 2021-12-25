ОНК: Более 80% арестантов в московских СИЗО привиты от коронавируса

Более 80% арестантов в московских СИЗО привиты от коронавируса, — отметили в Общественной наблюдательной комиссии столицы. Там также рассказали, что когда в последний раз запрашивали информацию о количестве людей, болеющих ковидом в заключении, оно оказалось не превышающем 20 человек.

