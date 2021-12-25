В Екатеринбурге протестующие вышли с пикетом против установки барельефа Сталина к Дому офицеров, — сообщается в Twitter местного издания It’s My City. По его данным, с плакатами к зданию вышли 14 человек, они читают стихи и размахивают флагами. На месте находятся и полицейские, но в происходящее они пока не вмешиваются.