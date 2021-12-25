В «ОВД-Инфо»* не знают о причинах блокировки сайта и будут оспаривать это решение

В правозащитном проекте «ОВД-Инфо»* не знают о причинах блокировки сайта и будут оспаривать это решение Роскомнадзора. Об этом в интервью «Эху Москвы» сообщил аналитик проекта Григорий Дурново.

«У нас нет никакой конкретной информации, никто нам ничего не сообщил в связи с чем нас заблокировали, точно так же нам ничего не сказали в связи с тем, что нас вызывали в прокуратуру некоторое время назад. То есть, только гадать нам остается. Я думаю, будем использовать законные методы оспаривания этого решения», – пояснил он.

Г.Дурново отметил, что не связывает блокировку со статусом иноагента. «Само по себе признание иноагентом не предполагает блокировки. По-видимому, кто-то посчитал, что у нас есть какая-то информация, которая не должна быть распространена. Какая именно эта информация — не буду здесь делать предположений, будет пытаться что-то узнавать» – рассказал он.

По словам аналитика проект пока будет доставлять информацию через социальные сети.

О блокировке сайта проекта стало известно сегодня утром.

* — российские власти считают иноагентом