В Бурятии отменили режим ЧС регионального масштаба из-за аварии на ТЭЦ

Руководитель оперштаба по ликвидации ЧС, заместитель Председателя Правительства Бурятии Евгений Луковников рассказал «Эху», что в Улан-Удэ подключили к теплу после аварии на ТЭЦ все многоквартирные дома. Евгений Луковников добавил, что для жителей Бурятии предусмотрен механизм перерасчета платежа за тепло, как за услугу которая не исполнена надлежащим образом.
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