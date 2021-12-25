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11:05, 25 декабря 2021

В Бурятии отменили режим ЧС регионального масштаба из-за аварии на ТЭЦ

фото: Андрей Огородник/ТАСС
фото: Андрей Огородник/ТАСС

Руководитель оперштаба по ликвидации ЧС, заместитель Председателя Правительства Бурятии Евгений Луковников рассказал «Эху», что в Улан-Удэ подключили к теплу после аварии на ТЭЦ все многоквартирные дома. Евгений Луковников добавил, что для жителей Бурятии предусмотрен механизм перерасчета платежа за тепло, как за услугу которая не исполнена надлежащим образом.


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