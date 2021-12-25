Уже пятый критик главы Чечни заявил о похищении родственников

Блогер Хасан Халитов написал в своем Телеграм-канале, что чеченские силовики увезли в неизвестном направлении его отца, братьев и дядю, а также еще нескольких дальних родственников, с которыми он не общается. При этом, как утверждает сам Халитов, ранее ему уже угрожали, объявляли кровную месть и пытались отравить, из-за чего он и сбежал в Турцию. Все преследования блогер связывает со своей постоянной критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. Кроме того, Халитов проходил свидетелем по делу о подготовке покушения на грузинского журналиста Георгия Габурию.

Это уже не первые сообщения о преследованиях и похищениях силовиками за последние дни. Так, на прошлой неделе об этом рассказал блогер Тумсо Абдурахманов. На следующий день с аналогичным заявлением выступил Минкаил Мализаев, близких которого похитили и пытали. О похищении говорили и правозащитники Мансур Садулаев и Аслан Арцуев.

Между тем, накануне дочь Рамзана Кадырова министр культуры Чечни Айшат Кадырова была удостоена медали «За защиту прав человека».