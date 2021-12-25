Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного проекта «ОВД-Инфо*», сообщает интернет-издание SOTA. Суд о блокировке прошел без уведомления портала и в отсутствие его представителей.



Причины решения о блокировке не были озвучены, сообщил «Эху» аналитик «ОВД-Инфо*» Григорий Дурново. Григорий Дурново сказал, что у правозащитного проекта есть различные способы передачи информации, в том числе, соцсети.



29-го сентября Министерство юстиции включило ОВД-Инфо* в реестр незарегистрированных общественных объединений-иностранных агентов.

* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.