В аэропорту Тюмени у пассажирского лайнера при взлете взорвался двигатель, — сообщает местное издание «72.ру». Обошлось без пострадавших. Очевидцы смогли заснять момент ЧП. На выложенных в интернет видеозаписях заметны вспышки по левому борту самолета Боинг 737-800. Рейс авиакомпании Ютейр должен быть вылететь в Ереван. Взлет прервали. Пассажиров обещают отправить вечером другим бортом.