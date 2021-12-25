Песков: РФ не ставит конкретных сроков, когда хочет получить ответ на предложения по гарантиям безопасности

Россия не ставит конкретных сроков, когда хочет получить ответ от США И НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности, — передает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Вместе с тем он отметил, что в Кремле заинтересованы в том, чтобы реакция Вашингтона поступила как можно скорее, и сказал, что только после достижения договоренностей возможна встреча президентов двух стран. Пока, по словам Пескова, место встречи Путина и Байдена не обсуждается – цитата «даже близко».