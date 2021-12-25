Тяжелая ракета «Ангара-А5» стартует с космодрома Плесецк после того, как пуск отложили на сутки

Автоматика стартового комплекса сработала за 1,5 минуты до старта. О том, что сама ракета при этом не пострадала РИА «Новостям» сообщил источник в отрасли.

Причины сбоя наземного комплекса предстоит выяснить государственной комиссии, которая сейчас работает на космодроме. Специалисты также примут решение о том, состоится ли повторный старт. По словам источников «Ангара-А5» может отправится на орбиту в любой день вплоть до 27 декабря. Эта модификация ракеты носителя была испытана дважды — в 2014 и в прошлом году.

Оба раза испытания прошли в штатном режиме, хотя и тогда старт переносили, причем на более длительные сроки. Предполагается, что ракеты этого семейства могут достичь Луны.

Ранее в Роскосмосе сообщали о планах отправиться к Луне в конце этого десятилетия.